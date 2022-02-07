Эксперт Роспотребнадзора считает, что COVID-19 еще не стал сезонным

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Еще рано говорить, что COVID-19 перешел в разряд сезонных инфекцией, поскольку вызывающий его коронавирус постоянно мутировать, сказал "Интерфаксу" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Эволюция вируса такова, что он постоянно мутирует, и происходит это в первую очередь в неиммунном организме. А мы еще не достигли даже минимального уровня коллективного иммунитета, который должен составить не менее 90%. Так что эпидемиологический процесс пока еще продолжается", - сказал он.

Ранее ряд экспертов предполагали, что с приходом штамма коронавируса "омикрон" коронавирусная инфекция приобретет сезонный характер, подобно гриппу и ОРВИ. В частности, в январе главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко высказывал надежду, что уже к ноябрю 2022 года COVID стал сезонной инфекцией.

Горелов также выразил мнение, что отмена карантина для лиц, контактировавших с заболевшими, не приведет к росту заболеваемости COVID-19 в России. Он объяснил, что стремительное распространение "омикрона" в большое количество заражающихся делает изоляцию контактных лиц нецелесообразной.

По его словам, симптомы заболевания при "омикроне" все больше напоминают течение ОРВИ в легкой и среднетяжелой форме как при сезонном подъеме заболеваемости.

"Потому и меры вводятся такие, которые применяются при сезонном подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ. Если человек здоров, то он продолжает ходить на работу или в школу. А при появлении симптомов необходимо оставаться дома и вызвать врача", - добавил Горелов.

Также он не ожидает роста заболеваемости среди детей после введения новых рекомендаций о переводе на дистант - теперь классы и группы в детских садах будут уходить на карантин и заниматься онлайн при 20% и более заболевших детей.

"Полного карантина у нас и не было. Поэтому новые правила вряд ли существенно повлияют на рост заболеваемости", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что важно продолжать соблюдать те стандарты, которые были введены еще в начале пандемии: разведение по времени входящих потоков школьников и детсадовцев, прием пищи в разное время, разведение потоков внутри школы, проветривание помещений, гигиена рук, соблюдение социальной дистанции.