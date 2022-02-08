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Школьников Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Учеников всех работающих школ в Петропавловске-Камчатском во вторник эвакуировали после анонимного сообщения о "минировании", сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Учеников младших классов отпустили с территории школ в сопровождении родителей или педагогов. Все родители детей оповещены о том, что занятия прерваны", - говорится в сообщении.

О поступившем сообщении немедленно были проинформированы правоохранительные органы и все экстренные службы. Их сотрудники сейчас работают в учреждениях.

По данным пресс-службы, всего в Петропавловске-Камчатском 42 школы. 12 из них закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу.

Как сообщалось, 26 января после ложного сообщения о "минировании" в Петропавловске-Камчатском также были эвакуированы все школы. Никто из детей тогда не пострадал, опасных предметов в зданиях обнаружено не было.

Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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