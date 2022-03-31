Роспотребнадзор отменил сдачу COVID-теста для возвращающихся в РФ по суше

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отменил требование о заполнении анкеты на Госуслугах для российских граждан, возвращающихся в РФ из-за рубежа через сухопутную границу, а также сдачу ПЦР-теста на коронавирус.

Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, пункт 2 постановления дополняется уточнением, что он не распространяется на граждан РФ, въезжающих в Россию через сухопутный участок государственной границы.

В соответствии с этим пунктом россияне должны были за 24 часа до возвращения из-за границы заполнить анкету на сайте Госуслуг, а после возвращения - передать информацию о наличии прививки или антител, а при их отсутствии - о результате ПЦР-теста на коронавирус.

Требование заполнения анкеты и сдачи ПЦР-теста отменяются также для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).