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В Роспотребнадзоре сочли, что волна COVID к майским праздникам может отступить

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Фаза снижения заболеваемости коронавирусом в России может начаться весной, а ближе к майским праздникам волна заболевания COVID-19 отступит, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

"Прогнозы - это дело неблагодарное. (...) Да, по классике жанра, к нашей стране ее применять достаточно сложно, обычно где-то 45 дней (идет) фаза роста, потом будет фаза стабилизации, (затем) фаза снижения. По вашему прогнозу, это действительно весенние, майские, праздники и лето. Но страна у нас разная", - сказал Горелов на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, когда может начаться спад заболеваемости и может ли волна коронавируса отступить в мае.

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Он уточнил, что в фазу распространения коронавируса города России вступили в разное время, так, в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской области - распространение "омикрона" началось раньше, следовательно, и снижение тоже начнется раньше. В регионах снижение заболеваемости наступит примерно через 2-3 недели.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 155 заболевших, тогда как 12 января сообщалось о 17 946 заболевших. Затем ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января. По данным оперативного штаба, за последние сутки в РФ 20 178 человек были госпитализированы с COVID-19, выявлено более 183 тыс. новых заболевших.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. 9 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на штамм "омикрон" приходится более 60% новых случаев заболевания. Он обнаружен в 84 регионах РФ.

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