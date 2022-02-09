Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - С конца прошлого года в России обсуждают готовящиеся меры господдержки телеком-отрасли, которые, как предполагается, помогут снизить финансовую нагрузку на операторов и позволят им увеличить инвестиционную активность. На фоне беспрецедентных мер поддержки IT-отрасли, проблемы телекома долгое время оставались вне поля зрения регуляторов. Между тем, именно эта отрасль в значительной степени приняла на себя удар пандемии: операторы испытывали большие нагрузки на сети из-за перехода на удаленку, обеспечивали бесперебойную связь в период локдауна. Какие еще проблемы стоят перед отраслью, и какой поддержки сейчас ждут операторы от государства - в обзоре "Интерфакса".

Первый пошел

Планируется, что в первый пакет мер поддержки телеком-отрасли войдут 10 инициатив. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, он направлен на снижение финансовой нагрузки на операторов. Документ должен затронуть как сотовых операторов, так и провайдеров. Министр уточнял, что предложения были подготовлены Минцифры совместно с представителями отрасли.

Планировалось, что документ будет представлен на рассмотрение комитета Госдумы по информполитике в январе-феврале этого года, но более точных прогнозов пока никто дать не готов. В Минцифры "Интерфаксу" сообщили, что обсуждение инициативы еще продолжается. "В течение ближайших недель мы планируем сформировать список мер поддержки и утвердить его с отраслью", - заявили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщали источники "Интерфакса", в рамках пакета планируется обязать иностранные IT-компании отчислять часть выручки в фонд универсальной услуги, из которого финансируется проект устранения цифрового неравенства в стране. Среди других мер - льготное кредитование на покупку российского оборудования, инвестиционный налоговый вычет, применение механизма СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений) для компаний отрасли, снижение платы за радиочастотный спектр, управление спектром.

Ожидается, что первый пакет поддержки телеком-отрасли также должен смягчить требования так называемого "закона Яровой", из-за которого операторы несут существенные издержки. Документ, вступивший в силу в 2018 году, обязывает операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в течение шести месяцев. Операторы связи также должны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков в течение трех лет, интернет-компании - в течение года. Требования были разработаны в рамках "антитеррористических мер".

Представители телеком-отрасли заявляли, что обязанность хранить большие массивы данных, часть из которых дублирует друг друга, требует масштабных капитальных затрат со стороны бизнеса. Правда, как именно предполагается смягчить нагрузку на операторов в рамках мер поддержки, и может ли зайти речь о сокращении сроков хранения информации, пока неизвестно.

Частотный вопрос

Государство выдвигает требования к телеком-отрасли не только в рамках "антитеррористических" мер, но и для решения социальных нужд населения. Так, например, инициатива "Доступный интернет" предполагает, что операторы должны предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Их пока два - "ВКонтакте" и портал госуслуг, но список еще будет устанавливаться и расти. Ожидается, что в мерах поддержки может быть разработана методика оценки потерь операторов, в том числе от реализации таких проектов, как "Доступный интернет".

Кроме того, операторы очень зависят от лицензий на частоты, которые также регулируются государством. В 2021 году Минцифры увязало вопрос продления лицензий на LTE-частоты с требованием обеспечить связь на всех федеральных автодорогах за счет собственных средств операторов не позднее 2031 года.

При этом одна из основных проблем в телеком-индустрии РФ - выделение "золотого" диапазона частот (3,4-3,8 ГГц) для 5G - до сих пор не решена. Этот диапазон считается оптимальным для развертывания коммерческих сетей в крупных городах, однако в России эти частоты в России заняты спецслужбами и силовыми органами. Замедление решения этого вопроса может повлечь отставание страны от остального мира, например, от США и Китая, где уже активно идет внедрение 5G, указывали не раз эксперты. Кроме того, по оценкам Международной ассоциации GSM (GSMA), развертывание сетей 5G в других диапазонах, которые согласны выделить власти, может увеличить затраты операторов на 84% за счет кратного увеличения числа необходимых базовых станций.

Из-за промедления с созданием сетей 5G может также возникнуть угроза исчерпания емкости текущего поколения - 4G. "В то время как во всем мире операторы связи инвестируют в сети 5G, российские операторы, чтобы справиться с ростом потребления, вынуждены до сих пор вкладывать средства и задействовать по максимуму технологические возможности предыдущего поколения — 4G (LTE). Но эти возможности, включая радиочастотный ресурс, уже близки к концу. Дальнейшее промедление неминуемо приведет к исчерпанию емкости и деградации сетей LTE", - заявили "Интерфаксу" в "Ростелекоме".

В Tele2 также подчеркивают, что в условиях избыточной нагрузки на сети и необходимости поддержать качество сервиса обязательно нужно выделять новые частоты. "Использование текущего спектра, задействованного под технологию 4G, не решит проблемы с нагрузкой на сети", - отметили в компании.

Как рассказал представитель "Ростелекома", подавляющая часть радиочастотного ресурса в России относится к категориям "правительственного" (в том числе в интересах силовых структур) или "совместного" (правительственного и гражданского) использования, и все предыдущие поколения мобильной связи (2G, 3G, 4G) сталкивались с подобными проблемами.

Но в то же время операторы не теряют надежды найти компромисс. "В том числе убеждаем наших партнеров в погонах, что появление 5G важно для повышения обороноспособности страны. Многие зарубежные страны уже используют или разрабатывают варианты применения 5G в боевых и специальных задачах", - отметили в "Ростелекоме".

На данный момент в России есть несколько тестовых зон, в рамках которых операторы экспериментируют с сетью пятого поколения. В частности, в марте прошлого года МТС запустил первую сеть 5G, доступную обычным потребителям. Но действует ряд ограничений: сеть работает лишь в нескольких районах Москвы, и подключиться к ней могу только отобранные оператором абоненты. Более того, для проекта используются частоты 4,4-5 ГГц, которые поддерживаются не всеми существующими смартфонами с 5G. Также пилотная зона 5G есть у Tele2: в 2019 году компания покрыла сетью в диапазоне 28 ГГц участок Тверской улицы в Москве.

Бегство в экосистему

Сейчас операторам все сложнее привлекать новых абонентов, так как рынок уже поделен "большой четверкой". Высокая конкуренция и падение доходов населения не позволяют повышать абонентскую плату, и средний доход на абонента (ARPU) - главный показатель для телеком-компаний – стагнирует, отмечают представители отрасли. В отсутствие поддержки со стороны государства операторы видят выход в повышении тарифов. В конце прошлого года эксперты заявили о возможном повышении цен на 8-10%. Однако против роста тарифов для населения выступает Федеральная антимонопольная служба – в ведомстве сочли такое повышение стоимости услуг операторов "экономически необоснованным". Пока большинство представителей отрасли предпочли пойти по традиционному пути повышения цен на архивные тарифы. Так, "Мегафон" увеличил абонентскую плату для части архивных тарифов в ряде регионов. А Tele2 в январе 2021 года повысил стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн абонентов в среднем на 13%, объяснив это ростом своих затрат.

Другое возможное решение проблем - предложение абонентам новых смежных услуг, например, подписок на онлайн-кинотеатры и облачные сервисы. Поэтому отдельные операторы идут по пути построения собственных экосистем. Такой способ заработка уже дает свои плоды: как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС, выручка компании стабильно растет благодаря увеличению количества клиентов, которые используют цифровые сервисы, например, музыкальное приложение. Количество экосистемных клиентов МТС в третьем квартале 2021 года выросло по сравнению с этим же периодом прошлого года на 26% - до 7,8 млн абонентов.

Tele2 также смотрит на эту историю и развивает ее через релевантные партнерства - с сервисами "Яндекса", сетью "Шоколадница", Xiaomi и бизнесами "Ростелекома" (владеет Tele2), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Однако, по их словам, драйвером роста выручки остается рост доли активных пользователей интернета и увеличение трафика.

Фактически к экосистеме движется и "Ростелеком": компания развивает как базовые сервисы (широкополосный доступ в интернет, платное ТВ, мобильная и фиксированная телефония), так и дополнительные сервисы на их основе - например, цифровой видеосервис Wink, где помимо кино, мультфильмов и концертов представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Телеком говорит

Но одного только развития дополнительных цифровых услуг мало - игроки рынка выступают за создание новых стимулов для инвестиций в информационную инфраструктуру. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе провайдера "ЭР-телеком", телеком-отрасль нуждается в инициативах, подобных тому, что ввели для IT-сектора. В частности, налоговый маневр обеспечил для IT-компаний опережающий рост: в этом году ожидается 30% прироста объёма их выручки.

Ещё одна мера поддержки, в которой нуждается отрасль, - субсидия сельскому и малообеспеченному населению на первое подключение к интернету, считают в компании. В "ЭР-телеком" указывают, что в госпрограмме по подключению к интернету социально значимых объектов приняли участие 18 операторов. Это позволило сэкономить бюджету более 25 млрд рублей. Однако 30% жителей страны все еще не подключены к качественному широкополосному интернету, и большая часть из них проживает в сельской местности.

"Узлы связи построены, а последней мили до каждого дома нет. Проблема заключается в высокой стоимости подключения к сети: заплатить больше 10 тысяч рублей за подключение и оборудование для интернета – сумма для части людей зачастую неподъёмная. Необходима федеральная мера", - отметили в пресс-службе.

В прошлом году телеком-операторы заплатили государству почти 18 млрд рублей за использование радиочастотного сектора. Эти средства предназначены для расчистки сектора, перераспределения частот и создания другой цифровой инфраструктуры. В "ЭР-телекоме" отмечают, что в результате использовано всего 6 млрд рублей: "Получается, что телеком-операторы субсидируют другие затраты государства. Наше предложение: эти средства могли бы быть направлены на создание цифровой инфраструктуры, а также субсидирование подключения сельских и малообеспеченных жителей к интернету в нашей стране".

Потребление трафика увеличивается с каждым годом, и телеком-отрасль реагирует на это формированием новых предложений, отметили в пресс-службе Минцфиры. "Сейчас государство развивает инфраструктуру связи в отдаленных и малонаселенных пунктах, а также стимулирует увеличение спроса на отечественные решения", - заявили там.

В свою очередь гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что защитить телеком-рынок от турбулентности может отсутствие постоянно меняющихся законов и внесение новых. "Чтобы рынок не сотрясало, необходимо, чтобы принятые законы действовали на протяжении множества лет. Это всегда мешало и отпугивало иностранных игроков рынка", - сказал Кусков "Интерфаксу".

По его словам, телеком-отрасли больше всего не хватает "невлезания" государства в те вещи, где оно не присутствовало ранее".