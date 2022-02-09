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В деле о гибели 62 туров исключены версии отравления и браконьерства

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Массовая гибель горных туров в Тляратинском районе Дагестана, вероятно, произошла из-за заразного заболевания, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Версии об умышленном отравлении или о насильственной смерти в результате браконьерства исключены.

Чем именно заразились животные, определит экспертиза, надеются в ведомстве.

Ранее в феврале экологи нашли в горах 62 туши горных туров без признаков насильственной смерти.

Дагестан Тляратинский район МВД

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