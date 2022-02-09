Учебный самолет потерпел крушение в Татарстане

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Учебный самолет Cessna разбился в Татарстане, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Курсант Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и инструктор выполняли тренировочный полет вблизи села Новое Сумароково под Бугульмой. По предварительным данным, из-за ошибки курсанта самолет потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.

Курсант и инструктор, по предварительной информации, выжили.

До конца дня будет сформирована специальная комиссия. Ей предстоит установить все причины произошедшего.

"Будут проверены все версии, включая техническую неисправность и метеоусловия", - сказал собеседник агентства.