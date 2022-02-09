Прокуратура объяснила инцидент с самолетом в Татарстане отказом двигателя

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет Cessna мог совершить вынужденную посадку в Татарстане из-за отказа двигателя, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, в ходе выполнения полета произошел отказ двигателя, в связи с чем была осуществлена вынужденная посадка вблизи населенного пункта Старое Самороково Бугульминского района Татарстана", - говорится в сообщении.

Ранее в среду "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах, что учебный самолет Cessna разбился в Татарстане, когда курсант Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и инструктор выполняли тренировочный полет. Собеседник агентства назвал возможной причиной произошедшего ошибку курсанта. По его данным, курсант и инструктор, по предварительной информации, выжили.