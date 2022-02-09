Спасатели доставили в населенный пункт пилотов упавшего в Татарстане самолета

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Татарстанские спасатели нашли инструкторов упавшего в Татарстане самолета Cessna и доставили их в населенный пункт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в среду.

"Спасатели прибыли на место происшествия на снегоходах по снежной целине, где обнаружили инструкторов самолета Cessna-172s (бортовой №67418) 1974 и 1971 годов рождения. Мужчины не пострадали, от медицинской помощи отказались. Их доставили в населенный пункт Новое Сумароково Бугульминского района, после чего направили в аэропорт Бугульма для медицинского осмотра", - говорится в сообщении.

Аэропорт Бугульма выставит круглосуточную охрану к самолету. Транспортировка воздушного судна запланирована на 10 февраля.

Ранее сообщалось о том, что самолет Cessna-172, принадлежащий Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации, выполняя учебный полет, совершил экстренную посадку в 15 км от аэропорта Бугульма около 15:30.

На борту находились два человека. Самолет получил повреждения.

По факту данного инцидента проводятся проверки. По предварительным данным, в ходе выполнения полета произошел отказ двигателя самолета.