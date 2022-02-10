Законопроект о расширении применения налога на допдоход внесен в Госдуму

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о расширении применения налога на дополнительный доход (НДД) в отношении участков третьей и четвертой группы.

Документ (№68537-8) размещен в электронной базе данных парламента.

"Расширения перечня участков недр в целях применения режима НДД приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 84 млрд руб. в период 2023-2027 годов при условии выполнения компаниями взятых на себя следующих обязательств по увеличению добычи нефти", - говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что под новый режим НДД могут попасть 27 участков.

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