Уведомительный порядок маркировки лекарств в России стал постоянным

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство бессрочно продлило действие упрощенного порядка маркировки лекарств, сделав его постоянным, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Обязательная маркировка лекарств введена с 1 июля 2020 года. Уведомительный порядок цифровой маркировки лекарств, при котором производители и дистрибьюторы могут реализовывать препараты, не дожидаясь от их поставщика подтверждения приемки товаров, ранее действовал с ноября 2020 до февраля 2022 года.

Это было сделано для того, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны поставщиков, напомнили в пресс-службе. Это позволяет ускорить оборот лекарств, снизить риск возникновения дефицита лекарств в аптеках.

В то же время с 1 июля 2021 года упрощенный порядок больше не распространяется на медикаменты, которые ввозятся в Россию.