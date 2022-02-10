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Челябинец задержан по подозрению в "минировании" соцобъектов в России

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами и полицией из Ставрополья задержали жителя Челябинска - предполагаемого автора более 20 анонимных сообщений об угрозах взрыва объектов социальной инфраструктуры в ряде регионов России, сообщает пресс-служба Челябинского УФСБ в четверг.

Отмечается, что задержанный дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

"Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений с использованием российских и зарубежных интернет-сегментов", - говорится в сообщении.

Ранее ЦОС ФСБ России сообщал, что "в ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ".

Всего в регионах РФ задержаны 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях.

В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела по частям 2 и 3 ст.207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры; то же деяние, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти) УК РФ.

Продолжается розыск остальных лиц.

ФСБ Челябинск

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