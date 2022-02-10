Лавров счел, что Запад использует Зеленского, чтобы вывести РФ из равновесия

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Запад использует президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы вывести Россию из равновесия, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Зеленский призывает не паниковать. Но видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает и какие негативные последствия от всей этой истерики несет украинская экономика и украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний, когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англосаксонских страны призываются к тому, чтобы поскорее с Украины уехать", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров продолжил: "Мы уже, кстати, задумались сами: может именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег".

"Это очень печально", - подчеркнул министр.