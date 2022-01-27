В Киеве посчитали преждевременной эвакуацию иностранных дипломатов с Украины

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины обратилось к иностранным партнерам с просьбой воздержаться от шагов, "нагнетающих информационное поле".

"Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество", - говорится в комментарии в связи с режимом работы ряда иностранных диппредставительств в Украине, размещенном на сайте ведомства в среду вечером.

В МИД подчеркнули, что приветствуют решение большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

"Подтверждаем позицию о преждевременности подобных шагов на этом этапе. При этом продолжаем тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России", - сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что "нынешние вызовы можно преодолеть только благодаря единству и скоординированности совместных действий".

Ранее посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. Ряд западных стран также принял решение вывести часть своего дипперсонала из Киева. В частности, такое решение приняли Великобритания, США и Германия. В ЕС заявляли, что не видят необходимости принимать такие меры.