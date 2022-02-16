Источник сообщил о "минировании" во вторник более 4000 объектов в Москве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Москве 15 февраля из-за массовой рассылки угроз о минировании проверили более 4000 объектов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его сведениям, угрозы затронули в том числе образовательные и медицинские учреждения, транспортные объекты, офис органов госвласти.

Эвакуацию проводили на части "заминированных" объектов, она затронула около 3000 человек. Бомб нигде не нашли.

12 января в Москве из-за аналогичных угроз проверили почти 600 объектов - здания школ, районных судов, прокуратуры и ФСИН, а также магазины, торговые центры и АЗС. В тот день в общей сложности было эвакуировано около 5 тысяч человек.

Массовая рассылка угроз о минировании и подготовке взрывов в России осуществляется с конца ноября 2019 года, проходит волнами и затрагивает все крупные города. В Москве пик лжеминирований пришелся на 19 декабря 2019 года, когда полиция и спасатели проверили более тысячи объектов и для проверки угроз вывели на улицы около 170 тысяч человек.