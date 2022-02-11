Пожарные потушили огонь на месте крушения Ан-2 на Камчатке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на месте падения легкомоторного самолета Ан-2 в Елизовском районе Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Пожарные ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В пятницу днем самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Камчатский кречет", потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки (Елизовский район). Самолет, перевозивший груз по маршруту Северные Коряки - Оссора, упал и загорелся в километре от села. На его борту были только два члена экипажа, оба они погибли.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек.

ООО Камчатский кречет" принадлежит Ирине Масловой. Основной вид деятельности компании - грузовые воздушные перевозки. ООО было зарегистрировано 11 марта 2019 года, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Маслова, согласно информации "СПАРК-Интерфакс", является единственным собственником и генеральным директором еще одного авиаперевозчика - ООО "Флай Фиш". На 33,3% предпринимательнице принадлежит также ООО "Арника", которая специализируется на оптовой торговле пищевыми продуктами, в том числе рыбой, ракообразными и моллюсками.