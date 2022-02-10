Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Трасс по ошибке заявила, что не признает суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Посольство Великобритании в Москве разъяснило ситуацию с появившимися сообщениями о том, что глава Форин офиса Лиз Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем.

"Относительно появившихся в СМИ сообщений с закрытой части переговоров министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером. Она сказала: "В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале британской дипмиссии.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два диписточника сообщала, что в ходе закрытой части переговоров с Лавровым Трасс заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы.

По сообщению газеты, Лавров на это ответил, что военные находятся на территории своей страны, на что Трасс повторила, что они должны быть отведены.

"На это российский министр вновь возразил, что военные ничто не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры. После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - после короткой паузы ответила глава МИД", - отмечалось в публикации.

Там уточняется, что вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт, "которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах".

Великобритания РФ Украина Лиз Трасс

Новости по теме

Новости

В Париже и Брюсселе запретили протестные "конвои свободы"

СВР заявила о концентрации почти всех частей ВСУ у линии разграничения в Донбассе

СВР заявила о концентрации почти всех частей ВСУ у линии разграничения в Донбассе

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

США примут саммит АТЭС в 2023 году

Издание TJ сообщило о блокировке в Белоруссии

Лавров счел опасной игрой заявления НАТО о своей ответственности за ИТР

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 10 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });