Трасс по ошибке заявила, что не признает суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Посольство Великобритании в Москве разъяснило ситуацию с появившимися сообщениями о том, что глава Форин офиса Лиз Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем.

"Относительно появившихся в СМИ сообщений с закрытой части переговоров министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером. Она сказала: "В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале британской дипмиссии.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на два диписточника сообщала, что в ходе закрытой части переговоров с Лавровым Трасс заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы.

По сообщению газеты, Лавров на это ответил, что военные находятся на территории своей страны, на что Трасс повторила, что они должны быть отведены.

"На это российский министр вновь возразил, что военные ничто не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры. После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - после короткой паузы ответила глава МИД", - отмечалось в публикации.

Там уточняется, что вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт, "которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах".