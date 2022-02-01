МИД будет добиваться ответа США на вопрос о трактовке обязательств в рамках ОБСЕ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия не даст США уйти от ответа на вопрос, как они трактуют взятые в рамках ОБСЕ обязательства о неделимости безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению", - говорится в заявлении Лаврова, распространенном МИД РФ.

Министр подчеркнул, что для того, чтобы предотвратить такую ситуацию, после получения реакции Вашингтона на свои изначальные предложения подробно описал этот принцип и ситуацию с его соблюдением в отдельном послании, которое было направлено всем главам МИД государств ОБСЕ и ряда других стран, "чтобы они знали нашу позицию".

"Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену о том, что это тема, которую мы не позволим замотать. Мы будем настаивать на честном разговоре, честном объяснении, почему Запад свои обязательства выполнять не хочет", - добавил он.

Лавров отметил, что изначальная реакция США и НАТО на ключевое требование РФ о том, чтобы все добросовестно выполняли договоренности о неделимости безопасности, достигнутой в рамках ОБСЕ, была негативной.

"Они буквально возводят во главу угла исключительно принцип свободы выбора союзов, игнорируя условие, которое было на высшем уровне согласовано, о недопустимости ущемлять при этом безопасность других государств", - сказал глава МИД РФ.

"Тони Блинкен согласился с тем, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора. Посмотрим, как пойдут дела", - сказал министр.

Телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся во вторник.

Как сообщили на Смоленской площади в преддверии переговоров, основная тема телефонного звонка – реакция российской стороны на американские наработки по предложениям РФ в сфере гарантий безопасности.

Недоразумение с ответом

В ситуации с сообщением Госдепа США о том, что американская сторона получила ответ Москвы на направленную ей ранее реакцию на предложения по гарантиям безопасности, произошло недоразумение, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня мы действительно услышали сообщение из госдепартамента США о якобы полученном ответе из Москвы на тот документ, который американцы направили в качестве реакции на наше изначальное предложение о гарантиях безопасности в Европе", - сказал Лавров в видеозаявлении.

"Здесь есть недоразумение, потому что когда мы получили изначальную американскую реакцию где-то неделю назад - мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении тоже по-своему важных, но второстепенных вопросов", - отметил министр.

США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности 26 января. Лавров заявил, что в документе нет ответа на главный пункт: по словам министра, это позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.