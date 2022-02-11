Калининградская художница создала статуэтку фигуристки Валиевой из янтаря и веток

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Известная в Калининграде художница Людмила Высоцкая создала янтарную статуэтку, изображающую российскую фигуристку Камилу Валиеву.

"Все, что подарило Балтийское море, мне напомнило ее черты. Натуральный кусок янтаря, он весь в корочке, даже делать ничего не пришлось, только лишнее убрать! А ветки собранные на морском берегу нашего моря - это ее руки и ноги", - написала мастер на своей странице в фейсбуке.

Высота статуэтки - 20 см.

"Как волны отшлифовали - так и оставила. Калининградская природа чудесна и волшебна", - отметила автор.