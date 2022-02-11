Минюст признал иноагентами журналистку Айнбиндер и краснодарский ЛГБТ-центр
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минюст внес в список иностранных агентов краснодарскую ЛГБТ-группу "Реверс" и журналистку Sota.Vision Александру Агееву (Айбиндер).
Реестры незарегистрированных организаций, выполняющих функции иноагентов и СМИ-иноагентов на сайте Минюста обновились вечером в пятницу.
По данным министерства, статус иностранного агента получила зарегистрированная в Краснодаре инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс", которая занимается защитой прав и интересов представителей ЛГБТ-сообщества и спонсируется благотворительным фондом социально-правовой помощи "Сфера" (признана в РФ НКО-иноагентом, руководитель Татьяна Широкова).
Кроме этого, реестр СМИ-иноагентов пополнила журналист интернет-издания Sota.Vision Александра Агеева (Айнбиндер).