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В Петербурге в суд поступил иск о ликвидации фонда-иноагента "Сфера"

Деятельность организации угрожает публичному порядку и режиму законности во всех институтах гражданского общества, считают в Минюсте

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Управление Минюста по Петербургу и Ленинградской области попросило суд ликвидировать благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера", который занимается поддержкой представителей ЛГБТ и в 2016 году был признан иностранным агентом.

Истец также просит суд исключить фонд из ЕГРЮЛ.

Административный иск управления зарегистрировал Куйбышевский районный суд Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Материалы переданы судье, к производству они пока не приняты.

Иск подан в суд в целях "укрепления законности в сфере административных и иных публичных правоотношений", говорится в заявлении.

Проверка Минюста выявила, что фонд работает с грубыми нарушениями законодательства, "преимущественно носящими неустранимый характер".

Истец утверждает, что вся деятельность организации направлена на поддержку ЛГБТ-движения в России и распространение данных взглядов, вовлечение несовершеннолетних в указанную деятельность, финансирование этой деятельности с целью изменения российского законодательства относительно ЛГБТ-движения, пересказывает пресс-служба петербургских судов.

"Вся деятельность "Сферы" идет в разрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости. Деятельность ЛГБТ-сообществ и их активистов нацелена на масштабное и концептуальное изменение восприятия института семьи, традиционных семейных ценностей в части гендерной идентичности", - говорится в пресс-релизе.

"Осуществление деятельности, не соответствующей целям создания некоммерческой организации, особенно имеющей статус благотворительной, и основным традиционным семейным ценностям, закрепленным в Конституции РФ, является основанием для ликвидации организации, как представляющей угрозу публичному порядку и режиму законности в деятельности всех институтов гражданского общества", - цитирует пресс-служба.

Она также отмечает, что "деятельность фонда связана с содействием в обеспечении равных прав и уважении человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности путем поддержки инициатив и предоставления социально-правовых услуг представителям ЛГБТ-сообщества и их близким", а "информации об иной деятельности - нет".

Минюст Сфера Куйбышевский суд Петербург

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