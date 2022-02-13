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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 12 февраляЗаразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 410 231 798+1 775 963

В России за сутки с коронавирусом в больницу попали 12 653 человека

В России за сутки с коронавирусом в больницу попали 12 653 человека
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 197 949 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

По сравнению с прошлыми сутками показатель снизился на 5 817.

Количество госпитализаций за сутки составило 12 653 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 31,9%, сообщили в оперштабе.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 73 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ. Увеличение госпитализаций произошло в 10 субъектах страны, сказали в оперштабе.

Умерли от COVID-19 за сутки 706 человек, накануне сообщалось о 729 умерших.

Выздоровели за сутки 101 568 человек, или на 9,8% меньше в сравнении с 12 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 14 133 509 случаев коронавирусной инфекции, 340 248 умерших и 11 235 859 выписанных.

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