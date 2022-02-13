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Роспотребнадзор назвал условия для остановки распространения COVID-19 в РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Для того, чтобы остановить подъем заболеваемости COVID-19 в России, нужен коллективный иммунитет к "омикрону" в 90%. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, сейчас этот показатель не достигнут.

"К "омикрону" коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет", - сказал эксперт.

Доля "омикрон"-штамма среди выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигает 70%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что по состоянию на 11 февраля уровень коллективного иммунитета к COVID-19 оценивается в 61,9%. "По состоянию на 11 февраля вакцинация первым компонентом проведена 85 857 079 раз, вакцинация полного цикла - 81 505 771 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9%", - сказала Голикова. При этом неделю назад уровень коллективного иммунитета в РФ оценивался в 64,1%.

Ситуация с распространением коронавируса в РФ остается напряженной, однако есть тенденция к стабилизации, сообщила 7 февраля "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Наталья Пшеничная.

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