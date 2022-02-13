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Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Черное море

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем крылатых ракет "Калибр", в воскресенье проследовала через Босфор из Средиземного в Черное море, следует из данных агентства "Анадолу" и стамбульских информационных сайтов, публикующих фотографии ее прохождения через пролив.

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При прохождении в надводном положении через Дарданеллы и Босфор подлодку Черноморского флота сопровождали катера турецкой береговой охраны.

10 февраля Черноморский флот (ЧФ) РФ сообщил, что отряд из шести больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов России завершил переход из Средиземного моря в Черное и прибыл в Севастополь.

В субботу в Черном море начались учения с участием более 30 российских военных кораблей. В маневрах задействована авиация и береговые войска, отрабатывается оборона Крыма.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

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