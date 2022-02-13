Пентагон отверг заход подлодки ВМС США в территориальные воды РФ

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американские подводные лодки не проводили операций в российских территориальных водах, заявил представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес.

"То, что Россия заявила о наших операциях в ее территориальных водах - неправда", - говорится в заявлении военного чиновника.

"Я не буду комментировать точное местоположение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах", - добавил Райнес.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский военный корабль в субботу заставил подводную лодку ВМС США покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит учения. Российские военные заявили, что экипаж американской подлодки оповестили о нахождении в территориальных водах РФ и потребовали немедленно всплыть, но требование было проигнорировано. После этого, по заявлению Минобороны РФ, "экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства".

Кроме того, в сообщении министерства говорилось, что "американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды" России.

После этого инцидента военный атташе США в Москве был вызван в российское военное ведомство, где ему была вручена нота протеста.