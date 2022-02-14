Более 20 школ капитально отремонтируют в Томской области к 2024 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Томской области в 2022-2023 годах проведут капремонт 23 школ по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", сообщает пресс-служба областной администрации в понедельник.

По словам вице-губернатора Томской области Людмилы Огородовой, власти региона включили в программу как сельские, так и городские школы.

"Программа предусматривает не только капремонт, но и оснащение школ новейшим оборудованием и средствами обеспечения безопасности, а также замену учебников, пособий и повышение квалификации педагогов", - цитирует пресс-служба слова Огородовой.

Так, в 2022 году запланирован ремонт школ в Томске, Асиновском, Зырянском, Первомайском, Кривошеинском, Чаинском районах и городе Кедровый. В 2023 году - в Томске, Асиновском, Зырянском, Парабельском, Первомайском, Колпашевском, Томском и Молчановском районах.