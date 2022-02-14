Защита обжаловала решение суда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты подали апелляционные жалобы на решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом), сообщил "Интерфаксу" в понедельник защитник Михаил Бирюков.

"Сторона защиты подала апелляционные жалобы на решение Мосгорсуда от 29 декабря 2021 года о ликвидации ПЦ "Мемориал", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в жалобе защита просит отменить решение Мосгорсуда в том числе в связи с несоразмерностью санкции в виде ликвидации и указывает, что "Мемориал" устранил все допущенные нарушения законодательства задолго до иска прокуратуры.

29 декабря прошлого года Мосгорсуд принял решение о ликвидации ПЦ "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. Днем ранее Верховный суд РФ также ликвидировал по иску генеральной прокуратуры РФ международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом).

Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушения "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.

По данным правозащитного центра, в иске столичной прокуратуры отмечается, что в материалах организации "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ), "Ат-Такфир Валь Хиджра" (запрещена в РФ), а также экстремистских организаций "Артподготовка" (запрещена в РФ) и "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ)".

Как отмечается в решении Мосгорсуда, "из обстоятельств, установленных в ходе судебного разбирательства по настоящему делу, следует, что Межрегиональная общественная организация "Правозащитный центр "Мемориал", будучи в установленном законом порядке признанной организацией, выполняющей функции иностранного агента, в своей деятельности демонстрирует устойчивое пренебрежение к требованиям Федерального закона "О некоммерческих организациях".

Совокупность допущенных ПЦ "Мемориал" нарушений, говорится в решении суда, свидетельствует о том, что его ликвидация "отвечает принципу соразмерности и является необходимой в демократическом обществе для защиты прав и законных интересов граждан".

Решения судов о ликвидации структур "Мемориала" вызвали общественный резонанс.