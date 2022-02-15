Ограничения из-за роста заболеваемости COVID на Камчатке продлят до апреля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Камчатском крае до конца марта включительно будут продлены антиковидные ограничения, сообщает во вторник пресс-служба краевого правительства.

"По решению оперативного штаба в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией ограничительные меры в крае будут продлены до 31 марта", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения будут внесены в постановление губернатора.

"Сейчас ограничения установлены до 28 февраля. У нас действуют масочный режим, самоизоляция для невакцинированных граждан старше 65 лет, сохраняется требование QR-кодов при привлечении работников в рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, а также при посещении зон общественного питания, средств размещения, массовых мероприятий и органов исполнительной власти", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Виктории Сивак.

Также в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах.

В течение последних недель на Камчатке растет заболеваемость COVID-19. Наиболее сложная ситуация - в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске, Усть-Камчатском и Быстринском районах. По последним данным, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на Камчатке превысило 30 тысяч (плюс 357 за сутки). Выздоровели более 20 тыс. человек, скончались 561. В моногоспиталях края развернуто 546 коек, свободными остались 77 (14%).