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Россия направила в Сирию МиГ-31К с "Кинжалами" и Ту-22М3 для участия в учениях

Россия направила в Сирию МиГ-31К с "Кинжалами" и Ту-22М3 для участия в учениях
Итребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на базу Хмеймим в Сирии для участия в учении ВМФ в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ.

"Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря", - заявили в российском военном ведомстве.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что за учением ВМФ РФ в восточной части Средиземного моря наблюдают авианосные группы НАТО, включая авианосец "Гарри Трумен" ВМС США, авианосец "Шарль де Голь" ВМС Франции, а также авианосец "Конт иди Кавур" ВМС Италии в сопровождении ударных кораблей и судов обеспечения.

По данным Минобороны, в ходе перелета из мест базирования экипажи ВКС России преодолели более 1,5 тыс. км.

20 января министерство сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше десяти тысяч военных.

Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.

Минобороны РФ Сирия

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