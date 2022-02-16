Экономический форум в Ялте вновь перенесли из-за коронавируса

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который ранее несколько раз переносили из-за пандемии, не состоится в апреле 2022 года, сообщил в среду "Интерфаксу" вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Из-за эпидемии провести через месяц-два это невозможно. Был апрель (последняя планируемая дата проведения - ИФ), но еще эпидемиологическая обстановка не позволяет. Сергей Валерьевич (Аксенов, глава Крыма - ИФ) сказал, что осень будем рассматривать, но все зависит от обстановки", - пояснил Мурадов.

ЯМЭФ проводится в Крыму с 2015 года. В 2020 году форум должен был пройти традиционно весной - в апреле, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отложили. Позже стало известно, что он должен состояться с 4 по 6 ноября 2021 года, но в октябре его вновь перенесли - предположительно, на весну 2022 года.