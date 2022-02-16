Первые эшелоны с боевой техникой ЮВО покинули Крым после учений

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения Южного военного округа отработали нормативы погрузки эшелонов перед отбытием в пункты постоянной дислокации после учений, сообщила в среду пресс-служба ЮВО.

"На железнодорожных станциях в Крыму подразделения Южного военного округа (ЮВО) отработали нормативы погрузки военной техники на платформы. В течение суток на каждой из задействованных железнодорожных станций Крымского полуострова к убытию было подготовлено по два эшелона. В настоящий момент первые эшелоны с боевой техникой подразделений ЮВО покинули Республику Крым", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что каждый эшелон из 30 платформ, предназначенных для перевозки до двух единиц боевой техники, личный состав подразделений ЮВО подготовил к отбытию в кратчайшие сроки. Организация погрузки оценивалась по нормативам, предусмотренным требованиями к боевой подготовке войск. При этом учитывались продолжительность по времени и соблюдение требований безопасности.

Требования к погрузке тяжелой бронированной техники отличаются от норматива погрузки на платформы военных грузовых автомобилей. В связи с этим, время, потраченное на погрузку, у различных подразделений ЮВО заняло от пяти до девяти часов.

По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов 15 февраля начинают возвращение с учений в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации", - сказал он.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в соседнюю страну.

10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные проводят ряд учений, некоторых из них завершились, другие близки к завершению.