Депутаты из ЯНАО предложили во всей России запретить самовыгул домашних собак

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа предложили внести поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными и, в частности, запретить хозяевам отпускать домашних собак гулять без сопровождающих. Об этом сообщила пресс-служба парламента ЯНАО.

Обсуждая меры по предотвращению нападений собак на людей, депутаты выдвинули два предложение. Первое - предложить Минсельхозу ввести обязательную идентификацию безнадзорных животных.

Второе сводится к подготовке и внесению в Госдуму поправок в законодательство в части формирования ответственного отношения к животным у самих владельцев. Эти поправки предусматривают "расширение полномочий правительства, ужесточение требований к владельцам животных, утверждение правил содержания и разведения животных и запрет на выгул питомца без сопровождения".

Также предлагается на законодательном уровне утвердить методику определения у животных без владельцев немотивированной агрессии и порядок изъятия домашних питомцев.

15 декабря губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал подготовку регионального закона о привлечении к ответственности владельцев собак, которые выпускают их гулять одних.