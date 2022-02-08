Трутнев поручил дальневосточным губернаторам защитить местных жителей от бездомных собак

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В связи с участившимися нападениями бездомных животных на людей вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов обеспечить безопасность местных жителей, сообщает во вторник пресс-служба полпредства.

"Трутнев поручил главам дальневосточных регионов обеспечить комплекс мер, включающий в себя отлов и должное содержание собак в приютах с учетом опыта положительно зарекомендовавших себя компаний, оказывающих такие услуги в других регионах", - говорится в сообщении.

Также полпред поручил усилить меры ответственности для недобросовестных владельцев животных.

"Самое главное - обеспечить безопасность людей. В то же время все действия должны проводиться в рамках гуманного отношения к животным. Это ответственность властей и личная ответственность глав регионов. Нужно сделать все необходимое, чтобы люди могли спокойно ходить по улицам, не волноваться за свою жизнь и здоровье, не беспокоиться за своих родных и близких", - приводятся в сообщении слова Юрия Трутнева.

Как сообщалось, в дальневосточных регионах участились случаи нападения собак на людей. Так в конце прошлого года в Якутске стая собак загрызла 53-летнюю женщину, а 22 января 2022-го в селе Домна Читинского района обнаружено тело семилетней девочки со следами нападения бездомных псов.