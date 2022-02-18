Путин считает новые санкции Запада неизбежными

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия должна укреплять свой экономический суверенитет, и это поможет преодолеть санкционное давление, а новые санкции против нее будут вводить в любом случае, заявил на прес-конференции президент Владимир Путин.

Антироссийские санкции, по его словам, абсолютно нелегитимны и являются грубым нарушением международного права.

"Путь преодоления такого состояния дел только в одном - укрепляться самим изнутри. Прежде всего, в сфере экономики. Санкции будут вводить в любом случае, - убежден президент. - Есть какой-то повод, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом. Цель - затормозить развитие в данном случае России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения. Это не что иное, как недобросовестная конкуренция".

Путин отметил, что с санкциями сталкиваются и другие страны, "даже союзники США".

"Просто рот закрывают, молчат, терпят. Как я много лет назад говорил, никому это не нравится. Вторичные санкции не нравятся, прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно это нарыв, конечно, прорвется", -заявил он.

Президент отметил, что России предстоит еще многое сделать для повышения уровня экономического суверенитета.

"Для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развитию современных направлений экономики", - сказал он.