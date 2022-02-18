Что произошло за день: пятница, 18 февраля

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию, субботние учения под руководством Путина, бронзовая медаль российского фристайлиста

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию. Источник в парламенте ДНР сообщил, что речь может идти о сотнях тысяч человек. В Донецке первыми по автобусам начали рассаживать детей-сирот. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил президента РФ об экстренной помощи региону, Владимир Путин распорядился выплатить каждому прибывшему из Донбасса по 10 тысяч рублей.

- В Донецке у здания правительства взорвался автомобиль. Он принадлежал руководителю народной милиции Денису Синенкову. Никто не пострадал.

- В субботу под руководством Владимира Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания. В тренировке будут задействованы ВКС, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты. Сам Путин будет находиться в ситуационном центре Минобороны РФ, планируется также присутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко.

- Сергей Лавров напомнил Западу о важности принципа "пацан сказал - пацан сделал". Министр упомянул это выражение, говоря о переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности. "По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - сказал он.

- Курс рубля к доллару и евро упал на фоне новостей из ДНР и ЛНР. К 19:00 доллар дорожал на 67,25 копейки, до 76,96 рубля, а евро прибавил 69,75 копейки, до 87,27 рубля.

- В России за сутки в больницы с коронавирусом попали 18 632 пациента. Заболел еще 180 071 человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю снизился до 59,7%.

- Суд впервые в РФ обязал исключить организацию с иностранным финансированием из иноагентов. Речь идет о петербургском благотворительном фонде "Гуманитарное действие".

- Суд заменил брату Алексея Навального условный срок на реальный. В августе 2021 года Олег Навальный был приговорен к году условно по "санитарному делу" в связи с январской акцией протеста в Москве. По данным ФСИН, еще в сентябре осужденный улетел на Кипр и с тех пор информации о его возвращении не было.

- Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке. С 18 февраля ипотечная ставка на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%.

- Копилка россиян на Олимпиаде пополнилась бронзовой медалью. Третье место в ски-кроссе занял фристайлист Сергей Ридзик. Всего на счету сборной пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых медалей.