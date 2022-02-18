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Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк увеличил ставки по некоторым вкладам.

Как говорится в сообщении кредитной организации, с 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка - "СберВкладу" и "СберВкладу Прайм": рост составил 1 процентный пункт (п.п.) и 1,5 п.п. соответственно.

После повышения ставок по этим депозитам в ноябре 2021 года максимальная эффективная ставка по "СберВкладу" с учетом капитализации процентов составляла до 7,01%, для держателей годовой подписки "СберПрайм+" - до 8%.

Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по "СберВкладу Прайм" составит 9,5%, отмечает банк.

Кроме того, была повышена ставка по вкладу "Промо Управляй": рост составил от 1,05 п.п. до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

Банк России в декабре 2021 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5%, в итоге за год она выросла вдвое - с минимальных за всю историю 4,25%.

В середине января 2022 года президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что банк пока не планирует повышать ставки по вкладам. "У нас акции перманентные, поэтому нет", - сказал тогда он.

ЦБ РФ в феврале 2022 года повысил ключевую ставку на очередные 100 б.п. - до 9,5%.

Сбербанк

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