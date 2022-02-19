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СКР проведет расследование после попадания украинского снаряда на территорию России

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) начнет расследование по факту взрыва снаряда в Ростовской области, выпущенного украинскими военными, сообщается в субботу на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по данным СМИ, "на территории Ростовской области вблизи границы с Украиной военнослужащие украинских вооруженных сил произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения".

"В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу об инциденте "Интерфаксу" сообщал информированный источник.

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СКР

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