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Второй разорвавшийся снаряд обнаружили у границы в Ростовской области

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Еще один разорвавшийся снаряд найден на территории Ростовской области вблизи от государственной границы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Второй снаряд также обнаружен в Тарасовском районе вблизи станицы Митякинской. Это 120-мм зажигательный снаряд советских времен", - сообщил он.

Как сообщалось, в субботу утром жители станицы Митякинской Тарасовского района Ростовской области услышали взрыв, о котором сообщили в правоохранительные органы. В одном километре от госграницы был обнаружен разорвавшийся снаряд.

В связи с произошедшим СКР объявил о начале расследования.

Ростовская область

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