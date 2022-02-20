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Расследованием гибели мирных жителей Донбасса займутся в России

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи будут расследовать обстоятельства гибели мирных граждан в селе самопровозглашенной Луганской народной республики в результате атаки украинских военных, сообщает в воскресенье сайт Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, председатель СКР Александр Бастрыкин "поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса".

В ведомстве отметили, что по данным СМИ, "сегодня утром Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, при этом, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения".

Как заявили в СКР, "кроме того, сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р., а также получили повреждения жилые дома".

Ранее в воскресенье в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявили "Интерфаксу", что двое мирных жителей погибли в результате попытки Вооруженных сил Украины прорыва позиций ополчения в районе населенного пункта Пионерское.

Донбасс ЛНР СКР РФ

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