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Почти 20 авиарейсов задержали в аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В аэропорту Южно-Сахалинска утром в понедельник из-за метели на прилет и вылет задержано 18 рейсов, сообщается на онлайн-табло аэропорта.

На вылет и прилет задержаны 9 рейсов в Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и Благовещенск, также отложены внутриобластные рейсы.

Пресс-служба аэропорта вечером в воскресенье сообщала о возможных изменениях в расписании прилетов и вылетов воздушных судов в понедельник из-за метели.

"В случае выпадения большого количества осадков при очистке территории аэропорта, возможны ограничения работы парковочного комплекса, в том числе привокзальной площади и парковки длительного хранения", - говорится в сообщении.

Также утром в понедельник из-за шторма в Татарском проливе закрылась паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью страны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Паромы пережидают непогоду в порту Ванино Хабаровского края.

Как сообщалось, Сахалинская область находится под влиянием очередного циклона, который принес на острова метели и шквалистый ветер. На юге Сахалина закрывают дороги, школьники учатся дистанционно.

Южно-Сахалинск Сахалинская область

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