Китайский такси-сервис Didi уйдет из РФ спустя 1,5 года после запуска
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Китайский агрегатор такси Didi с 4 марта перестанет работать на территории России и Казахстана, сообщила "Интерфаксу" PR-директор сервиса Ирина Гущина.
В России сервис запустился в августе 2020 года. Сначала Didi работал в Казани, затем начал экспансию в другие регионы страны.
"Из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане", - пояснила Гущина.
Сервис уже проинформировал о закрытии водителей и партнеров Didi.
По словам Гущиной, Didi продолжит развиваться в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.