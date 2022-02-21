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Китайский такси-сервис Didi уйдет из РФ спустя 1,5 года после запуска

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Китайский агрегатор такси Didi с 4 марта перестанет работать на территории России и Казахстана, сообщила "Интерфаксу" PR-директор сервиса Ирина Гущина.

В России сервис запустился в августе 2020 года. Сначала Didi работал в Казани, затем начал экспансию в другие регионы страны.

"Из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане", - пояснила Гущина.

Сервис уже проинформировал о закрытии водителей и партнеров Didi.

По словам Гущиной, Didi продолжит развиваться в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

Didi Китай

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