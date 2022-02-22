В Подмосковье не станут вводить режим ЧС из-за прибытия беженцев

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Власти Московской области не намерены вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием в регион беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы не собираемся вводить режим ЧС, у нас все планово. Все службы работают. Взаимодействие хорошее, мы не видим такой необходимости", - сказал Воробьев во вторник телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что в Московскую область во вторник из Донбасса прибыли 957 человек. Глава региона добавил, что 30 прибывших являются гражданами России.

В связи с прибытием беженцев из ДНР и ЛНР введен режим ЧС в Ростовской, Воронежской, Курской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Орловской областях. В Рязанской и Астраханской областях действует режим повышенной готовности.