В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за беженцев из Донбасса

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На территории Московской области вводится режим повышенной готовности для органов управления и чрезвычайных служб до конца марта, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

"Ввести на территории Московской области с 00.00 часов 22.02.2022 и до 24:00 часов 31.03.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

Согласно документу, правительство региона организует временное размещение граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших в Россию в массовом порядке.

Губернатор области Андрей Воробьев возложил контроль за выполнением постановления на первого вице-губернатора региона Ильдара Габдрахманова.

Во вторник в Московскую область прибыли 957 беженцев из Донбасса, более половины из них - дети. Волоколамск принял около 160 человек, Клин - 400, Подольск - 130, Пушкино - 135, а Зарайск - порядка 100.