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Волгоградская область ввела режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за осложнения ситуации с наплывом беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба администрации области.

"В связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев на территории Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации", - цитирует пресс-служба Бочарова.

В воскресенье Волгоградская область приняла первую партию беженцев. 433 человека поместили в четыре пункта временного размещения. Все беженцы обеспечены питанием, проведено ПЦР-тестирование, каждому предоставлена медпомощь, в том числе - помощь психологов, с прибывшими работают представители региональных центров соцзащиты и МЧС.

Резерв мест в пунктах временного размещения будет наращиваться в зависимости от количества пребывающих.

Ранее сообщалось, что в субботу губернатор Бочаров ввел на территории региона режим повышенной готовности. При администрации области был создан оперативный штаб, который будет заниматься вопросами приема жителей Донбасса.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Из-за растущего потока прибывающих людей из ДНР и ЛНР в Воронежской, Саратовской, Ростовской, Пензенской и Курской областях действует режим ЧС.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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Волгоградская область Андрей Бочаров ДНР ЛНР

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