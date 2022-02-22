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Принять беженцев из Донбасса готовы уже 44 региона РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что принять эвакуируемых из ДНР и ЛНР людей готовы 44 региона России, там уже подготовлены пункты временного размещения.

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"В работе по приему лиц, вынужденно покинувших свое место жительства, пока задействовано шесть субъектов РФ, но география будет только расширяться. К этой работе уже готовы подключиться 44 региона, где подготовлены ПВР (пункты временного размещения) ",- сказал Чуприян, слова которого приводит пресс-служба министерства.

18 февраля власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев в первую очередь принимает Ростовская область.

Россия ДНР ЛНР Донбасс

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