Принять беженцев из Донбасса готовы уже 44 региона РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что принять эвакуируемых из ДНР и ЛНР людей готовы 44 региона России, там уже подготовлены пункты временного размещения.

"В работе по приему лиц, вынужденно покинувших свое место жительства, пока задействовано шесть субъектов РФ, но география будет только расширяться. К этой работе уже готовы подключиться 44 региона, где подготовлены ПВР (пункты временного размещения) ",- сказал Чуприян, слова которого приводит пресс-служба министерства.

18 февраля власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев в первую очередь принимает Ростовская область.