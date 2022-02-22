Около 90 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Жители Донецкой и Луганской народных республик продолжают прибывать на территорию Ростовской области, в Россию уже приехали порядка 90 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В настоящее время на территории РФ находятся около 90 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро 22 февраля, в 118 пунктах временного размещения в Ростовской области находились свыше 7 тысяч беженцев, из них 3 200 - дети. По состоянию на 8:00 еще более 11 тысяч человек, в том числе 4 888 детей, отправлены 14 железнодорожными составами в 11 других российских субъектов. За последние сутки границу пересекли около 20 тыс. жителей ДНР и ЛНР.

Выплаты по 10 тыс. рублей уже перечислены 2070 гражданам. Во вторник начнется прием заявлений от беженцев, отправленных в другие регионы страны. Также начали поступать заявления от беженцев, которые разместились у родственников.

Эвакуация в Россию

18 февраля власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев в первую очередь принимает Ростовская область. В область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. Пункты временного размещения (ПВР) организовывают питание и медицинское обслуживание. В Ростовской области действует около 300 пунктов.