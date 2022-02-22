Первый поезд с беженцами с Донбасса прибыл в Рязанскую область

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Рязанскую область прибыл первый пассажирский железнодорожный состав с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

В поезде более 793 человек, в том числе дети, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Прибывшие будут зарегистрированы и расселены в пунктах временного размещения (ПВР), которых для них подготовлено 13 - в Рязанском, Спасском, Рыбновском районах, а также в городах Рязани, Сасово, Касимове и в поселке Солотча. Под ПВР отведены санатории, детские лагеря, спортивные школы.

По словам губернатора региона Николая Любимова, при необходимости число пунктов временного размещения будем увеличивать.

"Все пункты подготовлены с соблюдением противоэпидемических требований, оснащены видеокамерами. Организовано предоставление горячего питания и предметов первой необходимости. Словом, есть все для нормального проживания людей", - подчеркнул глава региона.

Любимов поручил ответственным министерствам, а также глав муниципальных образований, в которых организованы пункты временного размещения, держать ситуацию под личным контролем и оказывать людям всю необходимую помощь. Особое внимание необходимо обратить на создание условий для получения ими медицинского обслуживания, тем более в условиях пандемии. Кроме того, поскольку среди прибывших будут дети, важно предусмотреть места в ДОУ и школах.

Глава региона сообщил о том, что в ближайшее время для прибывших в регион граждан ДНР И ЛНР областное управление МЧС откроет "горячую линию", куда можно будет обратиться по всем возникающим вопросам.

18 февраля власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев в первую очередь принимает Ростовская область.