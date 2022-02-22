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Президент РФ объяснил признание ЛДНР нежеланием Киева выполнять минские соглашения

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией продиктовано тем, что Киев заявил о нежелании выполнять минские договоренности, которые по вине украинских властей не выполнялись, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С Минского комплекса мер по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, так они звучат, мы не просто занимались этим семь или восемь лет, а были авторами документов. И поэтому мы были заинтересованы в реализации этого комплекса мер", - заявил Путин во вторник журналистам.

По его словам, подписание минских договоренностей являлось результатом компромисса, под этими документами стояли подписи руководителей ранее непризнанных республик – ДНР и ЛНР.

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"Мы тогда добились этого компромисса, хотя это было непросто сделать, поскольку изначально руководители этих образований не хотели принимать участие в этих договоренностях и ставить свои подписи, но компромисс был найден", - подчеркнул Путин.

По словам президента России, эти договоренности были реальным движением к урегулированию мирными средствами.

"Однако, как было сказано вчера на заседании Совета безопасности, все последние годы усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Поэтому минские договоренности были убиты задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса", - заявил Путин.

Он подчеркнул также, что эти договоренности были убиты "не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями".

"Собственно говоря, и вчерашнее событие о признании этих республик продиктовано именно тем обстоятельством, что уже публично руководство Киева, руководство Украины заявляло о том, что не собирается выполнять эти соглашения. Ну что же здесь еще скажешь?" - заявил президент России.

"И первые лица (Украины) об этом уже публично заявили. Что же дальше ждать? Ждать продолжения издевательств над людьми, этого геноцида почти 4 млн человек, которые живут на этих территориях? Но это действительно просто невозможно. Вы же сами видите, что происходит. Как можно это дальше терпеть?" - сказал Путин.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР.

Владимир Путин ДНР ЛНР

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