Более 11,7 тыс. беженцев из Донбасса отправили из Ростовской области в 12 регионов

Жители Донбасса на вокзале "Таганрог-1" перед отправкой из Ростовской области в другие регионы Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Более 11,7 тыс. беженцев из Луганской и Донецкой народных республик отправлены железнодорожными составами в 12 российских регионов, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области в среду.

В 125 пунктах временного размещения в Ростовской области на утро 23 февраля находились свыше 6,8 тысячи беженцев, из них более 3,4 тысячи - дети.

Накануне в первой половине дня в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области "Интерфаксу" сообщили, что в Россию к тому моменту прибыли уже около 90 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.

Беженцев в первую очередь принимает Ростовская область. Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.