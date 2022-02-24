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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:15

Россия эвакуировала всех дипломатов с территории Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия завершила эвакуацию своих дипломатов из Украины, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Закончилась эвакуация наших дипломатов с территории Украины, ночью она завершилась. У нас не работают там загранучреждения - дипломатические, консульские. У нас там нет дипломатов", - сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.

"Я также хотела бы ответить на многочисленные вопросы относительно того, куда могут обращаться российские граждане, которые сейчас там находятся. Безусловно, речь идет, конечно, о возможности пересечь границу и обратиться на территории России в соответствующие учреждения, либо использовать консульские и дипломатические учреждения на территории, в первую очередь, сопредельных государств", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия "сейчас будет активно развивать дипломатические контакты" с ДНР и ЛНР.

Украина МИД РФ

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